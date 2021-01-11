В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на Водохреще
У цей період нічні температури опустяться до 13-18 градусів морозу.
В Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів. Однак снігу синоптики не очікують.
Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Цього тижня в Україні почнуться затяжні снігопади, вдень вдарить мороз до -19° (карта)
Як зазначив синоптик, в цей період нічні температури опустяться до 13-18 градусів морозу.
"Вдень також мінус 10-15 градусів", - сказав він і додав, що на півдні України буде на кілька градусів тепліше.
Пік морозів в Україні
3 січня циклон Bartosz ускладнить погоду на південному сході України. На сході та на Сумщині - мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.
"На решту території України впливатиме північний циклон Dimitrios, який нарешті організовує зимову бажану картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2...-7°, на півдні близько нуля, протягом дня 12 січня очікується в більшості областей України від -2° до +2°. Надалі температура повітря буде поступово знижуватися і в період 14-19 січня буде досягати в нічні години -14°-20°.
На дорогах очікується ожеледиця.
У Києві 12 січня істотних опадів не передбачається. Вночі в столиці -3°, вдень -1°. Надалі в Києві почнеться похолодання, пік морозів припаде на 14-18 січня.
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- Суми0°... -4°
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