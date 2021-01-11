В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на Водохреще

У цей період нічні температури опустяться до 13-18 градусів морозу.

На свято в Україні очікується морозна погода / Фото REUTERS

В Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів. Однак снігу синоптики не очікують.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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Як зазначив синоптик, в цей період нічні температури опустяться до 13-18 градусів морозу.

"Вдень також мінус 10-15 градусів", - сказав він і додав, що на півдні України буде на кілька градусів тепліше.

Пік морозів в Україні

3 січня циклон Bartosz ускладнить погоду на південному сході України. На сході та на Сумщині - мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

"На решту території України впливатиме північний циклон Dimitrios, який нарешті організовує зимову бажану картинку на вулиці - посипатиме снігом, без сильних снігопадів", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2...-7°, на півдні близько нуля, протягом дня 12 січня очікується в більшості областей України від -2° до +2°. Надалі температура повітря буде поступово знижуватися і в період 14-19 січня буде досягати в нічні години -14°-20°.

На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві 12 січня істотних опадів не передбачається. Вночі в столиці -3°, вдень -1°. Надалі в Києві почнеться похолодання, пік морозів припаде на 14-18 січня.