У Криму буде аж до 15-20 градусів тепла.

У четвер, 27 листопада, найпрохолодніше буде у західних областях, а найтепліше - на півдні України.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, карта прогнозу температури повітря на 27 листопада вказує на те, що "найхолодніше буде в четвер у західних областях - вдень лише +2+6 градусів, а найтепліше у південній частині, +12+16, в Криму аж до +15+20 градусів".

Водночас у північних областях завтра буде досить тепло - 6-11 градусів тепла, а на сході країни - 8-12 градусів тепла. У центрі буде 10-13 градусів тепла і лише у Вінницькій області - холодніше - очікується 5-7 градусів тепла.

Відео дня

"Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно", - написала Діденко.

Крім того, вона повідомила, що в Києві 27 листопада пройде невеликий дощ, вдень очікується до +10 градусів.

Надалі, зауважила експертка, в Україні похолоднішає. "Все по сезонному плану", - додала синоптикиня.

Погода у грудні: прогноз

Як повідомляв УНІАН, раніше Український гідрометеорологічний центр опублікував прогноз середньомісячної температури та кількості опадів у грудні. Так, середня місячна температура передбачається від 3-х градусів морозу до 5-ти градусів тепла, що на два градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34-78 міліметрів, а в гірських районах місцями - 88-105 міліметрів, що в межах (80-100%) норми.

Вас також можуть зацікавити новини: