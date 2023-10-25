Завтра по області буде хмарна погода з дощем.

В четвер, 26 жовтня, у Київській області очікується хмарна погода. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Мешканців області попередили, що завтра буде невеликий дощ, вдень місцями. "Вночі та вранці по області подекуди туман. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.", - повідомили в Гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, температура вночі становитиме 7-12°, а вдень 13-18°. У Києві вночі буде 8-10°, вдень близько 15°.

Відео дня

Погода у Київській області 25 жовтня

В середу, 25 жовтня, в Києві та області рясні дощі. Український гідрометеорологічний центр попередив жителів області про можливі небезпечні метеорологічні явища. "25 жовтня вдень значний дощ (І рівень небезпечності, "жовтий")", – йдеться в повідомленні.

Раніше в гідрометцентрі наголошували, що в четвер кількість та інтенсивність опадів дещо зменшиться, але наприкінці тижня очікується ще один дощовий циклон.

Напередодні український синоптик Наталка Діденко заявила, що незабаром до України прийде новий циклон. Він рухається із західної частини Європи та супроводжуватиметься зміною атмосферного фронту. У зв'язку з цим, можливі різкі зміни погодних умов. Діденко попереджала, що 25 жовтня зустріне українців дощовим вітряним циклоном.

Вас також можуть зацікавити новини: