Сьогодні в Києві - похмуро, можливий невеликий дощ

Температура вдень не опуститься нижче 0°.

Столицю накриють дощі / Фото REUTERS

У понеділок, 14 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до 0°. Очікується невеликий дощ.

Вітер східного напрямку зі швидкістю до 3 м/с.

Атмосферний тиск - 747 мм рт. ст.

Народний прогноз на 14 грудня

14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.

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