Сьогодні в Києві - похмуро, можливий невеликий дощ
Температура вдень не опуститься нижче 0°.
У понеділок, 14 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до 0°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до 0°. Очікується невеликий дощ.
Вітер східного напрямку зі швидкістю до 3 м/с.
Атмосферний тиск - 747 мм рт. ст.
Народний прогноз на 14 грудня
14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.
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