Завтра в Києві буде похмура погода, але без опадів
Сніг і дощі на часі відступлять.
У середу, 16 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Дощі та сніг різко відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Без опадів.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 0,9 м/с.
Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.
Народний прогноз на 16 грудня
16 грудня - Івана Мовчальника вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку-холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом вгору; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде заметіль.
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