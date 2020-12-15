Завтра в Києві буде похмура погода, але без опадів

17:00, 15 грудня 2020
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Сніг і дощі на часі відступлять.

Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН
Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН

У середу, 16 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Дощі та сніг різко відступлять: прогноз погоди в Україні на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -1°, а вдень - підніметься максимум до +1°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 0,9 м/с. 

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 16 грудня

16 грудня - Івана Мовчальника вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, є тварини. Кішка в грубку-холоднеча на двір; кішка клубком — на мороз. І чекайте морозу, якщо кішка під час сну закриває лапкою мордочку. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом вгору; сідає на підвіконня і дивиться у вікно — до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде заметіль.

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Автор: Олена Пилипчак

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