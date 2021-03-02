Завтра в Києві буде сонячно і потеплішає до +8°

17:00, 2 березня 2021
4

Опадів не очікується.

У Києві очікується ясний день / Фото REUTERS
У Києві очікується ясний день / Фото REUTERS

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Відлига триває: завтра на українців чекає теплий сонячний день (карта)

Весь день буде практично безхмарно. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 4,3 м/с.

Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 3 березня

3 березня можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, означає, бути вітру.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапогода в Україніпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвіпрогноз погоди в Україні
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
52 %
756 мм
5.5 м/с
3 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся