Завтра в Києві буде сонячно і потеплішає до +8°

Опадів не очікується.

У Києві очікується ясний день / Фото REUTERS

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде практично безхмарно. Без опадів.

Швидкість вітру вдень складе 4,3 м/с.

Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 3 березня

3 березня можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, означає, бути вітру.

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