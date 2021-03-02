Завтра в Києві буде сонячно і потеплішає до +8°
Опадів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до -1°, а вдень термометри покажуть +8°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Відлига триває: завтра на українців чекає теплий сонячний день (карта)
Весь день буде практично безхмарно. Без опадів.
Швидкість вітру вдень складе 4,3 м/с.
Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 3 березня
3 березня можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або мерехтять, означає, бути вітру.
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Погода в Україні
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- Чернівці+12°... 0°
+3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-1 °
Мін./mакс. температура:-2° / +7°
Вологість:52 %
Тиск:756 мм
Вітер: 5.5 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:06:41
Захід18:03
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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