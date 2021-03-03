Завтра у Києві потеплішає до +11°, ввечері може піти дощ
Ввечері можливий дощ.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +11°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Четвер потішить українців теплою погодою: температура підвищиться до +16° (карта)
Весь день буде хмарно. Увечері можливий короткочасний дощ.
Швидкість вітру вдень складе 7,8 м/с.
Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 4 березня
4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.
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Мін./mакс. температура:+2° / +14°
Вологість:56 %
Тиск:756 мм
Вітер: 4.5 м/с
Ймовірність опадів:1 %
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