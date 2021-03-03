Завтра у Києві потеплішає до +11°, ввечері може піти дощ

Ввечері можливий дощ.

Завтра у Києві потеплішає / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +1°, а вдень термометри покажуть +11°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде хмарно. Увечері можливий короткочасний дощ.

Швидкість вітру вдень складе 7,8 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 4 березня

4 березня, народні прикмети засновані на спостереженні за тваринами. Якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до похмурої погоди.

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