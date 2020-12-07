Завтра в Києві буде холодно: очікується невелика хмарність з температурою до -4°

Опадів не очікується.

Завтра в Києві буде похмуро з проясненнями / Фото УНІАН

У вівторок, 8 грудня, в Києві очікується невелика хмарність. Стовпчики термометрів опустяться до -4°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -8°, а вдень - підніметься максимум до -4°. Без опадів.

Вітер східного напрямку зі швидкістю до 5,1 м/с.

Атмосферний тиск - 756 мм рт. ст.

Народний прогноз на 8 грудня

8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. Цього дня зима клин клином вибиває. У Климентіїв день мороз насипав білих троянд (снігу). А от якщо півні рано заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялися побачити у селі польових мишей — буде дуже холодна зима.

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