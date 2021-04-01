Дощі та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня

Сніг очікується вночі на вихідних у північно-західній половині країни.

Квітень зустріне українців дощами / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 1 квітня, в Україні без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ, температура у західних та північних областях вночі +3°...+8°, вдень +14...+19°, на решті території вночі від -1° до +4° тепла, вдень +11...+16°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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У п’ятницю, 2 квітня, в Україні, крім південного сходу, пройдуть невеликі дощі, вночі в західних областях помірні, на Закарпатті значні дощі. Температура вночі +1°...+7° тепла, вдень +8°...+15°.

В суботу, 3 квітня, часом невеликий дощ, вночі у північно-західній половині країни з мокрим снігом. Очікується зниження температури на 3°-5°.

Прогноз погоди на квітень в Україні від народного синоптика

Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підніматиметься до +13...+ 15°, а до 9-10 квітня просунеться до +16°...+17°.

Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань.

"Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до +8°...+10°. Нічна ж в цей період буде опускатися до +3°...+ 4°", - каже він.

За словами синоптика, після 12-го квітня почнеться повільний підйом і до 19-20 числа повітря прогріється до +18°...+20°. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень до Великодня. Можливі також дощі та вітри.