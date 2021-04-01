Дощі та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня
Сніг очікується вночі на вихідних у північно-західній половині країни.
Сьогодні, 1 квітня, в Україні без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень невеликий дощ, температура у західних та північних областях вночі +3°...+8°, вдень +14...+19°, на решті території вночі від -1° до +4° тепла, вдень +11...+16°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
На Закарпатті розцвіли весняні крокуси (фото)
У п’ятницю, 2 квітня, в Україні, крім південного сходу, пройдуть невеликі дощі, вночі в західних областях помірні, на Закарпатті значні дощі. Температура вночі +1°...+7° тепла, вдень +8°...+15°.
В суботу, 3 квітня, часом невеликий дощ, вночі у північно-західній половині країни з мокрим снігом. Очікується зниження температури на 3°-5°.
Прогноз погоди на квітень в Україні від народного синоптика
Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підніматиметься до +13...+ 15°, а до 9-10 квітня просунеться до +16°...+17°.
Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань.
"Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до +8°...+10°. Нічна ж в цей період буде опускатися до +3°...+ 4°", - каже він.
За словами синоптика, після 12-го квітня почнеться повільний підйом і до 19-20 числа повітря прогріється до +18°...+20°. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень до Великодня. Можливі також дощі та вітри.
"1 квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, 15-16 на нас чекають ще сильніші опади, і 21-22 квітня дощі відновляться", - резюмував синоптик.
- Вінниця+17°... +7°
- Дніпро+16°... +4°
- Донецьк+15°... +1°
- Житомир+19°... +9°
- Запоріжжя+15°... +2°
- Івано-Франківськ+20°... +9°
- Київ+19°... +9°
- Кропивницький+16°... +4°
- Луганськ+15°... 0°
- Луцьк+20°... +4°
- Львів+20°... +6°
- Миколаїв+15°... +3°
- Одеса+12°... +4°
- Полтава+15°... +6°
- Рівне+19°... +4°
- Сімферополь+12°... +1°
- Суми+15°... +6°
- Тернопіль+18°... +7°
- Харків+15°... +4°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницький+17°... +8°
- Черкаси+16°... +5°
- Чернігів+18°... +7°
- Чернівці+18°... +9°