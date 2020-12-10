На вихідних Україну заллє дощами: температура підвищиться до +15° (карта)

Найтепліше буде на півдні країни.

Україну накриють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У найближчі вихідні, 12 і 13 грудня, денна температура повітря в Україні складе -2°...+15°. У суботу в західних регіонах очікується мокрий сніг, а в неділю - потеплішає на кілька градусів, і практично всю Україну, крім сходу, заллє дощами.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень -2°. У неділю в столиці очікується мокрий сніг, температура: -2°...+1°.

У Львові в суботу вночі +1°, вдень +3°, хмарно. У неділю - температура не зміниться, але пройде дощ.

У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень + 2°, мокрий сніг. У неділю температура не зміниться, а мокрий сніг перетвориться на зливу.

У Вінниці в суботу буде сніг, температура повітря -2°...-1°. У неділю - мокрий сніг, температура вночі опуститься до -1°, вдень +1°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +5°. У неділю вдень трохи потеплішає - до +6°, погода майже не зміниться, але може піти злива.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень -1°. У неділю хмарно, -3°...-1°.

У Дніпрі в суботу очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю - трохи потеплішає, вдень температура підніметься до +3°, а вночі - до -2°.

У Сімферополі буде мінлива хмарність, +8°...+12°. У неділю +6°...+15°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду і невеликий дощ, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю вночі очікується -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий сніг, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю погода залишиться практично без змін: не буде тільки опадів.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -4°...0°, так само похмуро.

Погода в Україні 12 грудня / фото УНІАН

Погода в Україні 13 грудня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу похмуро, температура до +2°. У неділю так само похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу похмуро, вночі +1°, вдень +2°. У неділю - так само хмарно, вночі +1°, вдень до +3°.

У Трускавці в суботу похмуро, температура до +3°. У неділю температура вдень підвищиться до +4°, а вночі - до +2°, хмарно.

У Сваляві завтра ясно і безхмарно, +8°, у неділю - хмарно, температура повітря 0°...+7°.

У Затоці в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°. У неділю-мінлива хмарність з тією ж температурою вдень, вночі до +4°. Очікується невеликий дощ.

У Бердянську завтра похмуро і невеликий дощ, температура до +2°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, а вдень +3°.

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