На вихідних Україну заллє дощами: температура підвищиться до +15° (карта)
Найтепліше буде на півдні країни.
У найближчі вихідні, 12 і 13 грудня, денна температура повітря в Україні складе -2°...+15°. У суботу в західних регіонах очікується мокрий сніг, а в неділю - потеплішає на кілька градусів, і практично всю Україну, крім сходу, заллє дощами.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень -2°. У неділю в столиці очікується мокрий сніг, температура: -2°...+1°.
У Львові в суботу вночі +1°, вдень +3°, хмарно. У неділю - температура не зміниться, але пройде дощ.
У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень + 2°, мокрий сніг. У неділю температура не зміниться, а мокрий сніг перетвориться на зливу.
У Вінниці в суботу буде сніг, температура повітря -2°...-1°. У неділю - мокрий сніг, температура вночі опуститься до -1°, вдень +1°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +5°. У неділю вдень трохи потеплішає - до +6°, погода майже не зміниться, але може піти злива.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень -1°. У неділю хмарно, -3°...-1°.
У Дніпрі в суботу очікується мінлива хмарність, температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю - трохи потеплішає, вдень температура підніметься до +3°, а вночі - до -2°.
У Сімферополі буде мінлива хмарність, +8°...+12°. У неділю +6°...+15°, хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду і невеликий дощ, температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю вночі очікується -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий сніг, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю погода залишиться практично без змін: не буде тільки опадів.
У Сєвєродонецьку завтра похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -4°...0°, так само похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу похмуро, температура до +2°. У неділю так само похмуро, температура вночі -1°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу похмуро, вночі +1°, вдень +2°. У неділю - так само хмарно, вночі +1°, вдень до +3°.
У Трускавці в суботу похмуро, температура до +3°. У неділю температура вдень підвищиться до +4°, а вночі - до +2°, хмарно.
У Сваляві завтра ясно і безхмарно, +8°, у неділю - хмарно, температура повітря 0°...+7°.
У Затоці в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°. У неділю-мінлива хмарність з тією ж температурою вдень, вночі до +4°. Очікується невеликий дощ.
У Бердянську завтра похмуро і невеликий дощ, температура до +2°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -1°, а вдень +3°.
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- Вінниця0°... -1°
- Дніпро+2°... -5°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир-1°... -2°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ0°... -2°
- Київ-1°... -2°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+4°... -1°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+12°... +6°
- Суми-1°... -7°
- Тернопіль0°... -1°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницький-1°... -2°
- Черкаси0°... -4°
- Чернігів-2°... -3°
- Чернівці+1°... -2°