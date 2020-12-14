Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на завтра (карта)
Майже по всій країні - хмарно з проясненнями.
У вівторок, 15 грудня, практично по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг пройде у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а Запоріжжя накриє дощами. Температура вдень протримається на рівні -1°...+4°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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- У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.
- У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.
- У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
- У Рівному у вівторок мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +2°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра мінлива хмарність, -2°...+2°.
- У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра сніг, температура повітря -3°...0°.
- В Одесі 15 грудня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.
- У Херсоні у вівторок вночі -1°, вдень +4°, хмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сумах завтра сніг, температура повітря -4°...-1°.
- У Харкові - мінлива хмарність, можливий сніг, температура вночі -3°, вдень -1°.
- У Дніпрі-мокрий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, 0°...+8°.
- У Краматорську - похмуро, невеликий сніг з дощем, температура вночі -3°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -4°, вдень +1°.
15 грудня — день Аввакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трави влітку. У грудні зима стелить білі полотна, а мороз через річки наводить мости. Якщо місяць світить вночі яскраво або його немає, а небо усипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птиці перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете хуртовина. Варто звернути увагу на зимові візерунки, що малює на склі мороз. Чим пишніші візерунки, тим пишніше буде зелень навесні. Рясний і частий іній взимку — прикмета врожайного року.
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- Вінниця+2°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+2°... -2°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький+1°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+3°... 0°