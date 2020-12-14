Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на завтра (карта)

Майже по всій країні - хмарно з проясненнями.

Завтра місцями в Україні - сира погода / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 15 грудня, практично по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг пройде у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а Запоріжжя накриє дощами. Температура вдень протримається на рівні -1°...+4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.

У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.

У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.

У Рівному у вівторок мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +1°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, мінлива хмарність.

У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +2°, мінлива хмарність.

В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°.

У Вінниці завтра мінлива хмарність, -2°...+2°.

У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Полтаві завтра сніг, температура повітря -3°...0°.

В Одесі 15 грудня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.

У Херсоні у вівторок вночі -1°, вдень +4°, хмарно.

У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сумах завтра сніг, температура повітря -4°...-1°.

У Харкові - мінлива хмарність, можливий сніг, температура вночі -3°, вдень -1°.

У Дніпрі-мокрий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, 0°...+8°.

У Краматорську - похмуро, невеликий сніг з дощем, температура вночі -3°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -4°, вдень +1°.

Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото УНІАН

15 грудня — день Аввакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трави влітку. У грудні зима стелить білі полотна, а мороз через річки наводить мости. Якщо місяць світить вночі яскраво або його немає, а небо усипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птиці перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете хуртовина. Варто звернути увагу на зимові візерунки, що малює на склі мороз. Чим пишніші візерунки, тим пишніше буде зелень навесні. Рясний і частий іній взимку — прикмета врожайного року.

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