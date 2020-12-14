Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на завтра (карта)

16:30, 14 грудня 2020
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Майже по всій країні - хмарно з проясненнями.

Завтра місцями в Україні - сира погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра місцями в Україні - сира погода / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 15 грудня, практично по всій Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг пройде у Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а Запоріжжя накриє дощами. Температура вдень протримається на рівні -1°...+4°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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  • У Києві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.
  • У Чернігові - мінлива хмарність, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.
  • У Львові у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +3°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі -1°, вдень +2°.
  • У Рівному у вівторок мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +1°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, мінлива хмарність.
  • У Хмельницькому завтра вночі -2°, вдень +2°, мінлива хмарність.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у вівторок - хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра мінлива хмарність, -2°...+2°.
  • У Житомирі у вівторок буде хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Черкасах вночі -2°, вдень 0°, мінлива хмарність.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра сніг, температура повітря -3°...0°.
  • В Одесі 15 грудня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +4°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -1°, вдень +4°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +3°.
  • У Запоріжжі - дощ, температура вночі -2°, вдень +1°.
  • У Сумах завтра сніг, температура повітря -4°...-1°.
  • У Харкові - мінлива хмарність, можливий сніг, температура вночі -3°, вдень -1°.
  • У Дніпрі-мокрий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, 0°...+8°.
  • У Краматорську - похмуро, невеликий сніг з дощем, температура вночі -3°, вдень 0°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -4°, вдень +1°.
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото УНІАН

15 грудня — день Аввакума. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трави влітку. У грудні зима стелить білі полотна, а мороз через річки наводить мости. Якщо місяць світить вночі яскраво або його немає, а небо усипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля — до родючості. Якщо птиці перед морозом сідають на верхівки дерев — бути вітру, а якщо сідають на сніг — до відлиги. Ворона каркає — скоро замете хуртовина. Варто звернути увагу на зимові візерунки, що малює на склі мороз. Чим пишніші візерунки, тим пишніше буде зелень навесні. Рясний і частий іній взимку — прикмета врожайного року.

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Автор: Олена Пилипчак

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