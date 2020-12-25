На вихідних Україну накриє сніг з дощем та значно потеплішає (карта)
У неділю опади відступлять і погода трохи налагодиться.
У найближчі суботу та неділю, 26 і 27 грудня, денна температура повітря в Україні складе 0°...+10°. У суботу сніг очікується в Хмельницькій і Полтавській областях, в Миколаєві і Харкові - мокрий сніг. Південні області заллє дощами. У неділю опади практично відступлять, тільки в Одесі пройде невеликий дощ. Температура вдень знизиться до -1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень +1°. У неділю в столиці малохмарно, температура: -4°...0°.
У Львові в суботу вночі -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +1°, погода залишиться та ж.
У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень 0°, сонце стане трохи більше - очікується малохмарна погода.
У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -6°...+1°. У неділю - трохи потеплішає, температура вночі опуститься до -3°, вдень +1°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю вдень трохи похолодає - до +3°, дощ.
У Харкові в суботу - мокрий сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю - малохмарно, -10°...-1°.
У Дніпрі в суботу очікується мокрий сніг, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю - трохи похолодає, вдень температура впаде до +1°, очікується мінлива хмарність.
У Сімферополі буде дощ, +4°...+10°. У неділю +5°...+7°, хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю вночі очікується -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю вночі -6°, вдень +1°, ясно і безхмарно.
У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі 0°, вдень +1°. У неділю 0°...-9°, ясно і безхмарно.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу хмарно, температура до -4°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -2°.
У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -4°, вдень 0°. У неділю - так само хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень до 0°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +2°. У неділю температура вдень знизиться до +1°, а вночі - до -1°, невелика хмарність.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, 0°, у неділю - така ж погода, температура повітря -1°...+4°.
У Затоці в суботу буде хмарно, вночі 0°, вдень + 6°. У неділю - похмуро вдень з температурою до +4°, вночі до +5°.
У Бердянську завтра хмарно і невеликий дощ, температура до +7°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -2°, а вдень +2°.
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- Вінниця+5°... -1°
- Дніпро+2°... -1°
- Донецьк0°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+5°... 0°
- Київ+4°... -3°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ0°... -1°
- Луцьк+5°... -1°
- Львів+5°... 0°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+9°... +4°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+5°... -1°
- Сімферополь+11°... +7°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+5°... 0°
- Харків+1°... -1°
- Херсон+9°... +3°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси+3°... -2°
- Чернігів+4°... -3°
- Чернівці+7°... +1°