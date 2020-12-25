На вихідних Україну накриє сніг з дощем та значно потеплішає (карта)

У неділю опади відступлять і погода трохи налагодиться.

На цих вихідних практично по всій країні - опади / Фото REUTERS

У найближчі суботу та неділю, 26 і 27 грудня, денна температура повітря в Україні складе 0°...+10°. У суботу сніг очікується в Хмельницькій і Полтавській областях, в Миколаєві і Харкові - мокрий сніг. Південні області заллє дощами. У неділю опади практично відступлять, тільки в Одесі пройде невеликий дощ. Температура вдень знизиться до -1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень +1°. У неділю в столиці малохмарно, температура: -4°...0°.

У Львові в суботу вночі -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +1°, погода залишиться та ж.

У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень 0°, сонце стане трохи більше - очікується малохмарна погода.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -6°...+1°. У неділю - трохи потеплішає, температура вночі опуститься до -3°, вдень +1°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю вдень трохи похолодає - до +3°, дощ.

У Харкові в суботу - мокрий сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю - малохмарно, -10°...-1°.

У Дніпрі в суботу очікується мокрий сніг, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю - трохи похолодає, вдень температура впаде до +1°, очікується мінлива хмарність.

У Сімферополі буде дощ, +4°...+10°. У неділю +5°...+7°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +6°. У неділю вночі очікується -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю вночі -6°, вдень +1°, ясно і безхмарно.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі 0°, вдень +1°. У неділю 0°...-9°, ясно і безхмарно.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу хмарно, температура до -4°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -2°.

У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -4°, вдень 0°. У неділю - так само хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень до 0°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +2°. У неділю температура вдень знизиться до +1°, а вночі - до -1°, невелика хмарність.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, 0°, у неділю - така ж погода, температура повітря -1°...+4°.

У Затоці в суботу буде хмарно, вночі 0°, вдень + 6°. У неділю - похмуро вдень з температурою до +4°, вночі до +5°.

У Бердянську завтра хмарно і невеликий дощ, температура до +7°, в неділю - хмарно з проясненнями, вночі -2°, а вдень +2°.

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