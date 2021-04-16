Впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря в Україні триматиметься на рівні +9°...+13°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Завтра на заході, а в неділю на півночі місцями +4°...+9°.
У суботу місцями очікується невеликий дощ. Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг.
"У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо", - написала синоптик.
У Києві субота-неділя будуть з великою ймовірністю періодичного дощу. Завтра - холодніше, до +9°...+11°, 18 квітня температура підвищиться до +13°.
Синоптик попередила, що у період 20-22 квітня в Україні знову почнуться дощі й похолодання.
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