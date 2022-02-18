У деяких містах після урагану почалися повені.

Руйнівний ураган "Іленія" налетів на північ Німеччини та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляється, через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа - і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.

За даними видання, в деяких містах штормовий шквал призвів до повеней. Острів Нордстрандішмур в Північному морі був повністю затоплений.

За даними DW, у Німеччині також закриті школи. Повідомляється, що дві людини загинули, а наступний шторм вже на підході.

Нагадаємо, близько ста людей загинули в історичному бразильському гірському містечку Петрополіс в результаті зсувів, які поховали під собою будинки, затопили вулиці і змили автомобілі та автобуси.

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