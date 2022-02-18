У країні оголошено червоний рівень метеонебезпеки. Цей шторм став одним з найпотужніших за останні десятиліття.

На Великобританію налетів шторм "Юніс", в країні оголошено червоний рівень небезпеки.

Мільйонам жителів Британських островів рекомендовано не залишати будинки через шторм, який став одним з найсильніших за останні десятиліття, повідомляє Бі-бі-сі.

Метеобюро випустило найвище червоне попередження для Лондона, південного сходу і сходу Англії. Також червоний рівень погодної небезпеки вже діє на території південно-західної Англії та південного Уельсу.

У п'ятницю у країні будуть закриті сотні шкіл, в Уельсі не ходять потяги, військові знаходяться в режимі повної бойової готовності.

Швидкість вітру при проходженні шторму "Юніс" може досягати 145 км\год, що загрожує серйозними руйнуваннями і відключенням електроенергії, попереджають синоптики.

"Юніс" - другий сильний шторм за тиждень у Британії. Раніше шторм "Дадлі" обрушився на райони Шотландії, Північної Англії та Північної Ірландії, залишивши тисячі будинків без електрики.

Червоні рівні метеозагрози оголошуються рідко. Таке попередження означає небезпеку для життя - вітер може зривати дахи будинків, обривати лінії електропередач і виривати з коренем дерева. Велику загрозу становлять і уламки, які летять на величезній швидкості.

За словами метеоролога BBC Weather Бена Річа, очікується, що "Юніс" "завдасть шкоди, величезних руйнувань і викличе прибережні повені", але "наскільки сильним виявиться цей шторм, сказати неможливо".

"Вітри однакової сили можуть викликати різні наслідки в різних регіонах - наприклад, узбережжя Західної Шотландії набагато краще підготовлено до вітру швидкістю 80 миль на годину, ніж внутрішні райони Південної Англії", - сказав Бен Річ.

Метеоролог в Уельсі Дерек Броквей сказав, що, хоча "Юніс" не належить до категорії ураганів, сила вітру досягне рівня урагану.

Жителям рекомендували добре закріпити речі і різні предмети, що знаходяться у дворах, замикати двері і вікна, тримати машини замкненими в гаражах або хоча б подалі від дерев і стін.

Метеобюро заявило, що людям слід по можливості уникати поїздок і залишатися вдома, коли вітер досягне максимальної швидкості.

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