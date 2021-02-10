Цей циклон увійде в історію: синоптик зробила невтішний прогноз на завтра

11 лютого у більшості областей очікується сніг та дощ.

Завтра в Україні очікується значні опади / фото УНІАН

Завтра на більшості територій України очікуються значні опади.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

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"Схоже, що циклон Volker увійде в історію південного метеосеріалу. Адже саме він, за прогнозом, виявиться завершальним із серії південних циклонів, які організували українцям призабуту зиму", - написала Діденко.

За її словами, завтра цей циклон знову ускладнить погоду в більшості областей України.

Синоптик прогнозує сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю та рвучкий вітер. А от на Донеччині, Запоріжжі, в Криму, в більшості районів Херсонщини - без істотних опадів.

"11-го лютого в Україні очікується протягом дня -4...+3 градуси, на Півночі та північному заході місцями до -4...-7 градусів, у південній частині +5...+10, в Криму до +12+14 градусів",- розказала синоптик.

За даними Наталки Діденко, у Києві завтра - також циклон, сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу.. Вночі -7...-9 градусів, вдень -2...-4 градуси.

"12-го лютого циклон Volker ще погуляє в Україні, а 13-го лютого атмосфера на його місце призначить сильні морози - до нас прийде істотне похолодання", - резюмувала синоптик.

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