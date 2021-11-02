Американські метеорологи використали останню назву для урагану, однак їх сезон ще не закінчено.
Про це повідомляє CNN.
За даними видання, останнім названим ураганом став "Ванда".
"Традиційно до 19 листопада у нас був тільки чотирнадцятий за рахунком шторм, але цього року у нас був 21 шторм до того, як місяць почався", - сказала метеоролог Еллісон Чинчар.
Як повідомляється, раніше в подібних випадках метеорологи використовували грецький алфавіт. Однак згодом від цієї ідеї відмовилися. Тому був створений додатковий список назв. Так, після "Ванди" йде "Адрія", потім" Брейлен"," Карідад"," Дешон" й так далі.
Читайте такожУ США лютує шторм" Ніколас": сотні тисяч людей залишилися без світла (фото, відео)
За словами метеорологів, шанси на те, що ще кілька штормів з'являться до кінця сезону, цілком вірогідні.
"Пам'ятайте, що сезон ураганів в Атлантиці триває до 30 листопада, так що у нас ще є достатньо часу для розвитку штормів", - сказала Чинчар.
Як повідомляється, з 21 пойменованим штормом, в тому числі сімома ураганами, сезон 2021 року був особливо активним. Чотири з цих ураганів перетворилися на великі (категорії три та вище).
Ураган "Іда": що відомо
Одним з найпомітніших штормів сезону став ураган "Іда".
Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені й потопи у прибережних зонах.
Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.
"Іда" також стала найдорожчою катастрофою року: рахунок вже перевищив 60 мільярдів доларів і продовжує зростати.
Фактично, "Іда" увійде в п'ятірку найдорожчих ураганів за всю історію спостережень.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: