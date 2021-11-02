Цього року вже був названий 21 ураган, проте кінець сезону ще попереду - метеорологи прогнозують появу нових ураганів.

Американські метеорологи використали останню назву для урагану, однак їх сезон ще не закінчено.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, останнім названим ураганом став "Ванда".

"Традиційно до 19 листопада у нас був тільки чотирнадцятий за рахунком шторм, але цього року у нас був 21 шторм до того, як місяць почався", - сказала метеоролог Еллісон Чинчар.

Як повідомляється, раніше в подібних випадках метеорологи використовували грецький алфавіт. Однак згодом від цієї ідеї відмовилися. Тому був створений додатковий список назв. Так, після "Ванди" йде "Адрія", потім" Брейлен"," Карідад"," Дешон" й так далі.

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За словами метеорологів, шанси на те, що ще кілька штормів з'являться до кінця сезону, цілком вірогідні.

"Пам'ятайте, що сезон ураганів в Атлантиці триває до 30 листопада, так що у нас ще є достатньо часу для розвитку штормів", - сказала Чинчар.

Як повідомляється, з 21 пойменованим штормом, в тому числі сімома ураганами, сезон 2021 року був особливо активним. Чотири з цих ураганів перетворилися на великі (категорії три та вище).

Ураган "Іда": що відомо

Одним з найпомітніших штормів сезону став ураган "Іда".

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені й потопи у прибережних зонах.

Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

"Іда" також стала найдорожчою катастрофою року: рахунок вже перевищив 60 мільярдів доларів і продовжує зростати.

Фактично, "Іда" увійде в п'ятірку найдорожчих ураганів за всю історію спостережень.

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Автор: Катерина Лиманська