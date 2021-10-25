На Тихоокеанське узбережжя Мексики налетів потужний ураган "Рік", який приніс з собою вітер та проливні дощі.
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, швидкість вітру становить близько 150 км/год.
Очікується, що кількість опадів в деяких районах досягне 50 сантиметрів, що, ймовірно, викличе повені й зсуви.
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Місцевим жителям наказали залишатися вдома.
За словами офіційних осіб, в районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів.
Очікується, що "Рік" зникне до вівторка, повідомили синоптики.
Як повідомляється, місцева влада відкриває притулки в районах, які, як очікується, постраждають від злив та вітру.
Раніше повідомлялося, що в Індії через проливні дощі постраждали понад півтора мільйона людей, є загиблі. Дуже сильні дощі викликали масивні повені. В районі Раджкот за 24 години випало 516 мм дощу, а в Калаваде - 406 мм. В одному з районів були переповнені не менше 18 гребель.
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