Ураган "Рік" накрив Тихоокеанське узбережжя Мексики. Швидкість вітру сягає 150 км/год.

На Тихоокеанське узбережжя Мексики налетів потужний ураган "Рік", який приніс з собою вітер та проливні дощі.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, швидкість вітру становить близько 150 км/год.

Очікується, що кількість опадів в деяких районах досягне 50 сантиметрів, що, ймовірно, викличе повені й зсуви.

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Місцевим жителям наказали залишатися вдома.

За словами офіційних осіб, в районі Акапулько хвилі можуть досягати висоти від 3 до 4 метрів.

Очікується, що "Рік" зникне до вівторка, повідомили синоптики.

Як повідомляється, місцева влада відкриває притулки в районах, які, як очікується, постраждають від злив та вітру.

Раніше повідомлялося, що в Індії через проливні дощі постраждали понад півтора мільйона людей, є загиблі. Дуже сильні дощі викликали масивні повені. В районі Раджкот за 24 години випало 516 мм дощу, а в Калаваде - 406 мм. В одному з районів були переповнені не менше 18 гребель.

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Автор: Катерина Лиманська