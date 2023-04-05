В американському місті Парк-Сіті випав рекордний снігопад.

В американському штаті Юта випало стільки снігу, що під його вагою не витримують будинки. Багато будівель пошкоджені або повністю зруйновані. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, найбільше постраждало місто Паррк-Сіті. Там рекордний снігопад завдав значної шкоди житловим будинкам і будівлям. Вага снігу призвела до обвалення дахів, в результаті чого багато людей змушені були покинути свої будинки і шукати тимчасовий притулок.

Місцевим жителям рекомендували вжити заходів обережності і прибрати сніг з дахів, щоб запобігти подальшому обваленню будинків. Місто також видало попередження про можливі лавини в навколишніх горах.

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Як повідомляється, снігопад цієї зими в Парк-Сіті побив попередні рекорди: на сьогоднішній день випало понад 508 см снігу. Скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом у цьому районі.

Сильні дощі та мокрий сніг в Україні - чого очікувати

До кінця поточного тижня в Україні очікується мокра погода, без особливого тепла.

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, 6 квітня вночі сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу очікуються в західній частині, а вдень по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

7 квітня по всій Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

На вихідних в Україні також буде мокро, а в центральних і східних областях опади будуть інтенсивними.

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