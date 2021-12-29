На Алясці зафіксували рекордно високу температуру.

Рекордне тепло в грудні і зимові дощі зафіксували на Алясці.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, незвичайне зимове тепло на Алясці призвело до того, що денна температура піднялася до +15,5° за Цельсієм і пішов дощ.

В одному з регіонів температура підвищилася до +19,4°, що є найвищим показником в грудні, що коли-небудь реєстрували на Алясці.

"Це абсурд", - прокоментував погоду в штаті вчений Рік Томан.

За його словами, найбільш серйозними наслідками для людей є величезна кількість опадів, що випали на внутрішній частині Аляски. Там один з регіонів постраждав від найсильнішого зимового шторму з 1937 року.

Зазвичай, як повідомляється, грудень - сухий місяць у внутрішніх районах Аляски. Але не останнім часом.

За останні дні там випало так багато снігу, що він провалив дах єдиного продуктового магазину в містечку Дельта-Джанкшен.

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Що ще гірше, за сильними снігопадами пішли зливи, через які все покрилося льодом і призвело до масових відключень електроенергії.

Департамент транспорту і громадських служб Аляски попередив, що дороги залишатимуться небезпечними ще довгий час через крижаний покрив, схожий на цемент.

За словами Томана, періоди теплої та вологої погоди в середині зими на Алясці за останні два десятиліття стали частішими, ніж у попередні роки, що є ознакою зміни клімату.

Дослідження, опубліковане минулого місяця в журналі Nature Communications, прогнозує, що в арктичному кліматі буде більше зимових дощів, ніж снігу, починаючи приблизно з 2060 або 2070 року.

Нагадаємо, раніше рекордний снігопад накрив Японію, порушивши рух транспорту. Без світла залишилися тисячі сімей.

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