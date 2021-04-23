Астрономи встановили шлях і джерело шеститонного астероїда, який у 2018 році вибухнув над Ботсваною.

Астрономи реконструювали шлях астероїда до Землі, який зайняв 22 мільйони років.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, шеститонний астероїд пролетів через Сонячну систему і вибухнув над Ботсваною, обсипавши метеоритами пустелю Калахарі.

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Це перший раз, коли вчені простежили шлях метеорита від початку шляху - в цьому випадку Вести, одного з найбільших небесних тіл в поясі астероїдів, який обертається навколо Сонця між Юпітером і Марсом.

За даними вчених, цей астероїд врізався в атмосферу Землі на швидкості 59,5 тис. кілометрів на годину в червні 2018 року і розвалився над центральним заповідником Калахарі, створивши вогненну кулю, майже таку ж яскраву, як Сонце. Тоді на передбачуваному місці падіння виявили невеликий метеорит, який отримав назву Мотопі Пан.

Знімки астероїда під назвою 2018LA, зроблені трьома телескопами, розташованими далеко один від одного, дозволили астрономам відновити траєкторію метеорита і визначити його походження. Слід привів до Вести, астероїда шириною близько 480 кілометрів, який іноді можна побачити без телескопа.

Мінералогічний аналіз фрагментів дозволяє припустити, що частина гірської породи, яка й стала 2018LA, спочатку перебувала глибоко під поверхнею Вести, але була викинута в космос під час удару, що залишив кратер на астероїді близько 22 мільйонів років тому.

Викинутий космічний камінь блукав Сонячною системою, його поверхня піддавалася впливу космічних променів, поки він не потрапив в гравітаційні рукави Землі та не впав на нашу планету.

Лабораторні випробування показали, що найстаріші частинки всередині виявлених метеоритів датуються 4,56 мільярда років тому, коли Сонячна система все ще формувалася.

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Переклад: Катерина Лиманська