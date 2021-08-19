Водночас кілька регіонів РФ накрила потужна повінь.

У Росії у той час, поки палає Сибір, потужна повінь накрила Далекий Схід.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, "велика вода" накрила Амурську область, Забайкальський та Хабаровський краї. Там підтоплені півтори сотні сіл, підмиті дороги та залізничні колії, пошкоджена сотня мостів. Сотні людей були евакуйовані. Подекуди пересуватися можна лише на човнах.

Тим часом у Сибіру не вщухають лісові пожежі.Зокрема складна ситуація у Якутії. Там, за даними місцевих ЗМІ, діє 119 природних пожеж. До гасіння залучили 3200 рятувальників. Місцевим жителям радять звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі або використовувати захисні маски.

За даними Greenpeace, в Сибіру знищено не менше шести мільйонів гектарів лісу. Це приблизна площа Швейцарії.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують і у Франції. Там від вогню загинули вже дві людини. Обвуглені тіла двох жертв були знайдені в будинку, постраждалому від вогню, в місті Гримо.

Також в результаті пожежі 26 осіб отримали легкі поранення, серед них 19 жителів, постраждалих від отруєння димом, і сім пожежників.

Всього ж на боротьбу з пожежею кинуто близько 1200 рятувальників. Вогонь вже спустошив кілька тисяч гектарів. Тисячі жителів і відпочиваючих евакуйовані. Для їх розміщення відкриті 14 центрів розміщення в семи муніципалітетах.

Автор: Катерина Лиманська