В Японії після потужних злив розлилися 14 річок, відбуваються зсуви.

Японія потерпає від проливних дощів, внаслідок зсуву загинули три людини: жінка та її двоє дітей.

Про це повідомляє The Japan times.

Як повідомляється, в неділю проливні дощі накрили на більшу частину Японії, затопивши дороги й будівлі в західній частині країни, а три людини загинули після зсуву в префектурі Нагано.

На великих територіях Японії, особливо на острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів, в результаті чого річки вийшли з берегів і спровокували зсуви.

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"Я пережив три таких повені, але ця найгірша", - розповів Тошімі Кусумото, 68-річний лікар, чия клініка була затоплена. Вода дійшла й до його будинку, а це означає, що більшу частину техніки на першому поверсі доведеться замінити.

Міністерство земельних ресурсів в суботу повідомило, що в семи префектурах розлилися 14 річок.

За даними метеорологів, фронт, що накрив західну Японію, протримається в Японії тиждень.

Як повідомляв УНІАН раніше, у п'ятницю, 13 серпня, Японія опублікувала попередження про ризики п'ятого рівня в Західній префектурі Хіросіма, пославшись на безпрецедентні дощі в регіоні і неминучий ризик повеней та інших лих.

Автор: Катерина Лиманська