Ніхто з людей не постраждав.

У Республіці Башкортостан в Росії ураганний вітер зірвав з десятків будинків дахи.

За повідомленнями російських ЗМІ, швидкість вітру сягала 22 м/с.

В результаті стихії пошкоджено понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини.

Наприклад, поривом сильного вітру зірвало покрівлю супермаркету в селищі Булкагове Уфімського району. Конструкція будівлі зірвалася й впала на дорогу, пошкодивши два автомобілі. Магазин довелося закрити.

Повідомляється, що постраждалих в результаті негоди немає.

Нагадаємо, раніше в Білорусі туристи з Китаю випадково стали свідками стихії, що розбушувалася. Їм вдалося зняти, як ураган за лічені секунди повалив десятки дерев.

Інцидент стався у Вітебській області. Там ураганний вітер ламав дерева, немов сірники. Чимало з них звалилося, в тому числі на автотрасу Р-20, по якій в той час на автомобілі їхали китайські туристи.

На відео показано буяння урагану у всій його потужності: дерева падають одне за іншим, як скошені.

У момент, коли автомобіль зупинився, на камери потрапило, як вітром вивертає дерева і ламає їх. Сучки і гілки літали в повітрі.

Автор: Катерина Лиманська