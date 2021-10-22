У російській столиці пориви вітру досягали 20 м/с.

Стіни Кремля в Москві не витримали натиску природи. Ураганний вітер зніс будівельні ліси, які стояли на Кремлівській стіні, а разом з ними й зубець.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-каналі Mash

На кадрах добре видно, як порив вітру підняв у повітря будівельні ліси та кинув конструкцію вниз під стіну Кремля в центрі російської столиці.

Читайте також"Якась кракозябра": у Росії знесли статую кішки з жіночими грудьми (фото)За даними деяких російських ЗМІ, потужний порив вітру також зірвав зі стіни один із зубців архітектурного ансамблю.

Водночас офіційної інформації про те, якої шкоди завдала негода в Москві, поки що немає. Також не відомо, чи постраждав хтось під час інциденту.

У свою чергу в МНС попереджали про ураганний вітер в Москві в п'ятницю, 22 жовтня. Пориви досягають 20 м/с.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі під час урагану загинув 43-річний водій вантажівки з України. Його вантажівка перекинулася в канаву під час негоди.

Всього через негоду в Польщі загинули четверо людей, точна кількість постраждалих невідома.

Автор: Анастасія Горбачова