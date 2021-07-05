Офіційно повідомлено про трьох загиблих.

В Японії 80 осіб вважаються зниклими безвісти після зсуву в місті Атамі, який сталася після зливи 3 липня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що кількість зниклих безвісти скоротилася зі 113.

Крім того, офіційно повідомлено про трьох загиблих.

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На місці стихійного лиха працюють близько 1 тис. 500 рятувальників.

Представник міської влади повідомив Reuters, що дощі наразі припинилися, але прогнозується їхнє посилення невдовзі, тому існує ймовірність нових зсувів. Він охарактеризував ситуацію як непередбачувану.

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Автор: Тетяна Поляковська