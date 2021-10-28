Вогонь гасять з восьми вертольотів.

Одна з найпотужніших пожеж в історії регіону вирує в австрійських Альпах. Вогонь охопив майже 115 гектарів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За три дні площа, яку охопило полум'я, збільшилася з 5 до 115 гектарів. Локалізувати вогонь пожежникам не вдається. Місцевість практично непрохідна - наземній техніці вкрай важко дістатися до гірського масиву. Пожежу намагаються загасити з повітря за допомогою восьми вертольотів.

Пожежники кажуть, що, якщо вітер змінить напрямок, то загасити пожежу стане ще складніше й з'явиться загроза для населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії біля курортного міста Естепона почалася велика лісова пожежа, в результаті якого вже загинула одна людина-44-річний пожежник. Пожежа випалила близько 2000 гектарів густо засадженої деревами області, відомої як Сьєрра-Бермеха.

Через пожежу кілька доріг уздовж Середземного моря довелося закрити. Станом на кінець серпня лісові пожежі охопили 74260 гектарів в Іспанії, що вище середнього показника за останні 10 років, але все ще далеко від показників 2012 року

Автор: Анастасія Горбачова