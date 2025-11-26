Рятувальники не можуть дістатися частини постраждалих територій.

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок потужних зсувів та раптових повеней на острові Суматра в Індонезії. Як пише Sky News, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Йдеться, що рятувальні команди досі намагаються прорватися до віддалених районів провінції Північна Суматра, відрізаних потоками води та грязюки.

За даними поліції, зливи, що тривали кілька днів, спричинили вихід річок з берегів. Вода разом із камінням, ґрунтом і деревами рвалася вниз по схилах, знищуючи все на своєму шляху.

Найбільше постраждали три округи. У місті Сіболга рятувальники виявили тіла щонайменше п’ятьох загиблих та трьох поранених. Пошуки ще чотирьох зниклих тривають. У сусідньому окрузі Центральний Тапанулі зсуви накрили кілька будинків, забравши життя цілої родини з чотирьох людей. Повені затопили майже 2 000 домівок та будівель.

Ще сім тіл знайшли в окрузі Південний Тапанулі, де потоки води та зсуви змусили понад 2 800 мешканців тікати до тимчасових притулків. Представник нацагентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдул Мухарі заявив, що поранення отримали щонайменше 58 людей. У Північному Тапанулі стихія зруйнувала два мости та пошкодила близько 50 будинків.

У соцмережах поширюються відео, на яких видно, як вода стікає з дахів будинків, а налякані люди намагаються дістатися безпечних місць. В окремих районах вулиці перетворилися на бурхливі потоки, що несли дерева та уламки.

Рятувальна операція ускладнена негодою

Начальник поліції Сіболги Едді Інганта повідомив, що для постраждалих створені тимчасові укриття. Жителів небезпечних зон закликають негайно евакуюватися, адже тривають дощі, які можуть спричинити нові зсуви.

"Погодні умови та потоки бруду значно ускладнюють рятувальні роботи", - зазначив він. За його словами, доступ до багатьох районів залишається обмеженим.

"Лихо на Суматрі сталося того ж дня, коли на Яві офіційно завершили пошуково-рятувальні роботи після 10 днів операцій у районах, де зсуви забрали життя 38 людей. У двох округах на Яві кілька місцевих мешканців досі вважаються зниклими", - йдеться у публікації.

Як зазначається, в сезон дощів - з жовтня до березня - Індонезія потерпає від повеней і зсувів. На архіпелазі з понад 17 тисяч островів мільйони людей живуть у гірських районах або біля родючих, але небезпечних заплав.

Додатково минулого тижня майже тисяча людей була змушена покинути свої будинки на Яві через виверження вулкана Семеру - найвищої вершини острова.

Нагадаємо, днями супутникові знімки зафіксували рідкісне виверження вулкана Хайлі-Губбі в Ефіопії, яке викинуло потужні стовпи попелу в бік Ємену й Оману. Це перша за майже 10 тисяч років активність цього вулкана. Науковці нагшолошують: ця подія демонструє, що навіть вулкани, які були неактивними тисячоліттями, можуть раптово прокинутися й це несе великі ризики для населення.

