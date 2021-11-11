Місцевих жителів закликали мінімізувати споживання води.

19 мільйонів осіб страждають від посухи у Південній Каліфорнії.

Про це повідомляє NBC News.

Як повідомляється, губернатор закликав жителів скоротити споживання води на 15%, але перші дослідження показують, що каліфорнійці скоротили споживання тільки на 5%.

За даними видання, майже половина всіх жителів Каліфорнії знаходиться в надзвичайній ситуації через посуху в регіоні, а рекордно посушливі умови продовжують посилювати кризу в масштабі штату.

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Столичний Водний округ Південної Каліфорнії оголосив надзвичайний стан у резолюції, в якій міститься заклик до посилення зусиль з охорони навколишнього середовища.

Останні два роки в Каліфорнії були найбільш посушливим дворічним періодом за всю історію спостережень.

Як повідомляється, умови в Каліфорнії стали настільки посушливими, що навіть жовтневий потоп у північних частинах штату не зміг полегшити посуху.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. Пожежа "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

Масштабні лісові пожежі вирували на півночі Каліфорнії. Вогонь швидко поширювався через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави і сильної спеки.

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Автор: Катерина Лиманська