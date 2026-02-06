Україна передумала вводити жорсткі податки для ФОПів, які вимагає МВФ, – Bloomberg

Влада прагне переглянути попередні домовленості з Фондом під тиском громадськості.

В рамках надання 8 мільярдів доларів кредиту Україні від Міжнародного валютного фонду, Київ погодився в листопаді 2025 року збільшити податковий тиск на ФОПів. Проте зараз влада прагне пом'якшити умови непопулярного податкового законопроекту, повідомляють джерела Bloomberg.

Початковий план законопроекту передбачав введення Україною податку на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад мільйон гривень.

Хоча Київ спочатку погодився на цей крок, сильна критика з боку громадськості змусила чиновників переглянути своє рішення. Зараз проти цієї ініцативи виступають президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та багато народних депутатів.

Відео дня

Один із співрозмовників Bloomberg повідомив, що Зеленський приватно дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за те, що той погодився на такі непопулярні умови. Марченко відмовився коментувати цей інцидент.

Зараз міністерство фінансів планує пом'якшити законопроект, запропонувавши підвищити поріг доходу для ПДВ до 2 або 4 мільйонів гривень. Мінфін планував подати законопроект на розгляд уряду минулого місяця, але тепер відклав цей крок до 10 лютого.

Проте навіть із пом'якшеними умовами такий законопроєкт залишатиметься непопулярним серед населення. Особливо, зважаючи на шалені витрати бізнесу через відключення світла та перехід на генератори.

МВФ, як повідомляють джерела, проявляє більшу гнучкість у переговорах з Києвом, прагнучи врятувати програму, що відкриває можливості для подальших переговорів. Про це свідчить візит директора-розпорядника Крісталіни Георгієвої до столиці минулого місяця.

Київ отримав попереднє схвалення кредиту в листопаді. Зараз він очікує на затвердження фінансування правлінням МВФ. Чотирирічний пакет допомоги має бути розглянутий пізніше цього місяця. Підготовка податкового законопроекту - обов'язкова умова.

Кредит для України від МВФ – головні новини

Минулого місяця Київ відвідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Вона підкреслила, що Фонд однозначно виступає за скасування пільг у сплаті ПДВ для ФОПів.

Ще на початку перемовин по кредиту між Фондом та урядом України виникли розбіжності – у МВФ вимагали проведення більш жорсткої фіскальної політики, водночас висловивши відверте нерозуміння деяких бюджетних заходів Кабміну.

Вас також можуть зацікавити новини: