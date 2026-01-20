На Закарпатті стався землетрус (карта)

Епіцентр поштовхів був неподалік від Мукачева.

20 січня в Закарпатській області стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Магнітуда землетрусу, епіцентр якого був неподалік від Мукачева, становила 2,4. Поштовхи зафіксували о 18:52.

Водночас, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда цього землетрусу становила 2,7. Він відбувся на глибині 9 кілометрів.

За класифікацією, землетруси такої сили є невідчутними або дуже слабкими і не несуть загрози для людей та інфраструктури.

Варто зазначити, що це вже четвертий землетрус на території України від початку 2026 року. Раніше поштовхи фіксували на Хмельниччині (19 січня – магнітуда 1,4 та 1,5), а також у Чернівецькій області (11 січня – магнітуда 2,0).

Землетруси в Україні

У грудні в Україні відбулося одразу чотири землетруси всього за кілька днів – у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях (магнітуда становила 1,7, 2,5 та 2,9 відповідно). Найсильніший був зафіксований у Чорному морі (4,4).

Сейсмолог, начальник центру збору і обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко каже, що у Хмельницькій області очікувана інтенсивність землетрусів може досягати 5-6 балів. Слабкі ж землетруси є нормальним явищем для цієї області.

Водночас узбережжя Криму – це взагалі сейсмоактивний регіон, тому для цього регіону такі землетруси є нормальним явищем. Андрущенко акцентував, що ці чотири землетруси не повʼязані між собою.

