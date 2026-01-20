На Закарпатті стався землетрус (карта)

20 січня в Закарпатській області стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Магнітуда землетрусу, епіцентр якого був неподалік від Мукачева, становила 2,4. Поштовхи зафіксували о 18:52. 

Водночас, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), магнітуда цього землетрусу становила 2,7. Він відбувся на глибині 9 кілометрів. 

Відео дня

За класифікацією, землетруси такої сили є невідчутними або дуже слабкими і не несуть загрози для людей та інфраструктури. 

На Закарпатті стався землетрус (карта)

Варто зазначити, що це вже четвертий землетрус на території України від початку 2026 року. Раніше поштовхи фіксували на Хмельниччині (19 січня – магнітуда 1,4 та 1,5), а також у Чернівецькій області (11 січня – магнітуда 2,0).

Землетруси в Україні

У грудні в Україні відбулося одразу чотири землетруси всього за кілька днів – у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях (магнітуда становила 1,7, 2,5 та 2,9 відповідно). Найсильніший був зафіксований у Чорному морі (4,4).

Сейсмолог, начальник центру збору і обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко каже, що у Хмельницькій області очікувана інтенсивність землетрусів може досягати 5-6 балів. Слабкі ж землетруси є нормальним явищем для цієї області. 

Водночас узбережжя Криму – це взагалі сейсмоактивний регіон, тому для цього регіону такі землетруси є нормальним явищем. Андрущенко акцентував, що ці чотири землетруси не повʼязані між собою. 

Вас також можуть зацікавити новини: