В одному регіоні без електроенергії залишилися майже 20 населених пунктів.

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 32 населених пункти.

Про наслідки негоди повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Сумській області без світла 18 населених пунктів, у Миколаївській – 8, у Чернігівській – 6.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали, що 18 вересня очікується сильний вітер і дощ. За відомостями синоптиків, негода не загрожувала східним регіонам та захопленому Росією Криму.

Раніше в Гідрометцентрі спрогнозували, що погода в Україні в неділю, 19 вересня, у більшості регіонів буде дощова. Вдень серйозні опади не прогнозувалися тільки в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Максимальна температура в південних областях очікувалася +24 градуси, в західних – 15 градусів тепла, в центральних – 19 градусів тепла, а в східних – до +21 градуса.

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Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк