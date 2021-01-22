Сильний сніг та хуртовини: в Україну повертається негода

23 січня опадів не буде, але 24-25 січня пройдуть невеликі та помірні дощі.

Через кілька днів в Україні почне сніжити / фото ua.depositphotos.com

В Україні найближчими днями повернеться плюсова температура, а згодом прийде сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

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Зокрема, завтра, 23 січня, без істотних опадів, в наступні дві доби - 24 та 25 січня - в Україні, крім сходу, пройдуть невеликі та помірні дощі.

25 січня в західних областях дощі з мокрим снігом. У Карпатському регіоні в неділю значний дощ та мокрий сніг, в понеділок сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У західних та південних областях 25 січня місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 3° морозу; вдень 1-7° тепла, завтра у південній та західній частині 7-12° тепла.

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