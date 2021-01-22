Сильний сніг та хуртовини: в Україну повертається негода
23 січня опадів не буде, але 24-25 січня пройдуть невеликі та помірні дощі.
В Україні найближчими днями повернеться плюсова температура, а згодом прийде сніг.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
На вихідних в Україні похолодає і почнуться дощі (карта)
Зокрема, завтра, 23 січня, без істотних опадів, в наступні дві доби - 24 та 25 січня - в Україні, крім сходу, пройдуть невеликі та помірні дощі.
25 січня в західних областях дощі з мокрим снігом. У Карпатському регіоні в неділю значний дощ та мокрий сніг, в понеділок сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
У західних та південних областях 25 січня місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 3° морозу; вдень 1-7° тепла, завтра у південній та західній частині 7-12° тепла.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Вінниця+3°... -3°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир+5°... -2°
- Запоріжжя+4°... +1°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+5°... -3°
- Кропивницький+4°... -1°
- Луганськ+4°... 0°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+3°... 0°
- Рівне+7°... +3°
- Сімферополь+9°... +5°
- Суми+2°... -2°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+4°... -2°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+13°... +1°