У Росії почалося виверження вулкану: схилом хлинули два потоки лави (відео)
Південна кромка кратера Ключевського вулкану могла зруйнуватися.
Потік з Ключевського вулкану спустився південним схилом вниз на 1,5 км за кілька годин.
Про це повідомляє "КАМЧАТКА-ІНФОРМ" з посиланням на Камчатську вулканологічну станцію Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН.
Вивергається найвищий активний вулкан Євразії, попіл піднявся на 6 кілометрів
"8 грудня вночі на південний схил Ключевського вулкану почав виливатися новий лавовий потік і за кілька годин спустився вниз на відстань близько 1,5 км. В цей же час лавовий потік у Апахончиському жолобі на північно-східному схилі різко зменшив інтенсивність", - повідомили у вулканстанції.
Вчені припускають, що сталося обвалення південної кромки кратера Ключевського вулкану.
Виверження Ключевського вулкану відновилося після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.
Довідка УНІАН. Ключевський вулкан, висота якого становить 4800 м, є найвищим діючим вулканом Євразії. Діаметр кратера близько 700 м. Вік вулкана оцінюється в 7 тисяч років.
Вулкан розташований на відстані 60 км від узбережжя. Поруч розташовані селища Ключі та Козиревськ.
Одночасне виверження двох великих вулканів в Росії
22 жовтня, на Камчатці почав вивергатися вулкан безіменний.
За попередньою оцінкою висота попелового викиду склала близько 10 км.
"Перші стійкі ознаки підготовлюваного виверження з'явилися ще на початку місяця, і до 4 жовтня було отримано перший прогнозний висновок. Далі рівень сейсмічності продовжував підвищуватися, з'явилися термальні аномалії, зафіксовані за супутниковими даними, А камери системи відеоспостереження КФ ФІЦ ЕГС РАН фіксували посилення парогазової діяльності", - йдеться в повідомленні системи сейсмічного моніторингу Камчатського філії ФІЦ ЕГС РАН.
Сейсмічна активізація була настільки сильною, що землетруси фіксувалися навіть на тлі сильного вулканічного тремтіння, яке генерується в даний час Ключевським вулканом, що вивергався.
Таким чином, на той час спостерігалося одночасне виверження двох сусідніх вулканів - Ключевського і Безіменного.
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