Вулкан Сакурадзіма тричі викинув у небо стовп попелу.

В Японії на вулкані Сакурадзіма сталося одразу три виверження, через що прилегле місто засипало попелом. Про це повідомляє The Watchers.

Після першого виверження стовп попелу піднявся на висоту понад 2400 м над рівнем моря і рушив на південний схід, а вже після другого - на висоту понад 4200 метрів.

Через деякий час цей попіл почав падати на місто Кагосіма, видимість на вулицях помітно погіршилася. За даними синоптиків, за певних вітрових умов пеплопад може зачепити і сусідню префектуру Міядзакі.

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На сьогодні рівень вулканічної загрози залишається на позначці 3 за японською п'ятибальною шкалою. Це означає, що вхід у радіусі одного кілометра від кратера суворо заборонений через тривалу вибухову активність.

Вулкан Сакурадзіма в Японії - що про нього відомо

Сакурадзіма є одним із найактивніших вулканів Японії. Його кальдера утворилася приблизно 22 000 років тому.

Сакурадзіма почав формуватися близько 13 000 років тому і спочатку був островом, поки велике виверження 1914 року не з'єднало його з півостровом Осумі.

Вулкан часто вивергається з 8-го століття. Найбільше з відомих вивержень сталося між 1471 і 1476 роками. З березня 2017 року вулкан вивергається постійно.

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