Через негоду постраждали насадження Дунаєвецького та Маківського лісництв.

На Хмельниччині буревій наробив лиха. Там сильний вітер поламав дерева на понад ста гектарах лісу.

Про це у Facebook повідомляє Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.

"Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство". Внаслідок, пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах", - повідомили в Управлінні.

Як зазначається, працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, визначили збитки та вже намітили заходи з ліквідації наслідків негоди.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні, 12 серпня, у деяких областях Україні очікуються грози та шквали.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 12 серпня у південно-східній частині України грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - попередили синоптики

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Катерина Лиманська