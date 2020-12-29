Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік в Україні
Новий рік у столицю прийде із дощем та теплою погодою.
У перші ніч та день 2021 року в Україну прийде циклон з південного заходу Європи.
В Україні оголосили штормове попередженняПро це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережі. За її даними, зважаючи на високу температуру повітря, в Україні йтиме переважно дощ, лише в західних областях вночі подекуди ймовірність мокрого снігу.
"Опади не дійдуть хіба що до Сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини", - написала синоптик. За її даними, температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів, у східній частині близько нуля, вдень 1-го січня +4+9 градусів, у Криму до +12 градусів. На Заході та Сході України протягом дня 1-го січня буде прохолодніше, +1+4 градуси.
У середу, 30 грудня, в більшості областей України буде без опадів, можливий туман чи мряка. "Лише в західних областях місцями очікується дощ, у Карпатах із мокрим снігом", - уточнила Діденко, додавши, що вітер утримається рвучкий, південного та південно-східного напрямків.
"Температура повітря найближчої ночі +5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля", - зазначила вона.
У Києві 30-го грудня очікується хмарна волога погода, проте без суттєвих опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів. Новий рік у столицю прийде із дощем та теплою погодою.
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