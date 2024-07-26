Зміна клімату призводить до зміни кількості опадів і сильніших тайфунів.

За словами вчених, зміна клімату призводить і до зміни характеру опадів по всьому світу. Зокрема, тайфуни та інші тропічні шторми на планеті можуть стати ще сильнішими, пише Reuters.

Цього тижня Тайвань, Філіппіни, а потім і Китай зазнали ударів найпотужнішого цього року тайфуну. Школи, підприємства та фінансові ринки довелося закрити, оскільки швидкість вітру сягала 227 км/год. На східному узбережжі Китаю сотні тисяч людей довелося евакуювати.

На думку вчених, посилення тропічних штормів є частиною ширшого феномена екстремальних погодних умов, спричинених підвищенням температури.

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Дослідники під керівництвом Чжана Венься з Китайської академії наук вивчили історичні метеорологічні дані і виявили, що приблизно на 75% території земної кулі спостерігається зростання "мінливості опадів" або сильніші коливання між вологою і сухою погодою.

Через потепління наша атмосфера здатна утримувати більше вологи, що спричиняє сильніші коливання кількості опадів.

"У більшості місць, зокрема і в Австралії, збільшилася мінливість. Це означає більш дощові періоди і більш сухі посушливі періоди", - пояснив учений із Центру вивчення зміни клімату при Університеті Нового Південного Уельсу Стівен Шервуд. "У міру глобального потепління ця тенденція посилюватиметься, підвищуючи ймовірність посух і/або повеней2, - додав учений.

Учені вважають, що зміна клімату також змінює поведінку тропічних штормів, роблячи їх менш частими, але більш потужними.

"Я вважаю, що підвищення вмісту водяної пари в атмосфері є кінцевою причиною всіх цих тенденцій до більш екстремальних гідрологічних явищ", - сказав Шервуд агентству Reuters.

Так, кількість тайфунів у північно-західній частині Тихого океану і Південно-Китайському морі значно скоротилася з 1990-х років, але вони стали сильнішими.

Тайвань у своїй доповіді про зміну клімату також заявив, що зміна клімату призведе до скорочення загальної кількості тайфунів у регіоні, але водночас зробить кожен із них інтенсивнішим.

Війна в Україні впливає на клімат - подробиці

В Укргідрометцентрі кажуть, що війна може зробити певний внесок у зміни клімату, але йдеться не про глобальний вплив.

Зокрема, бойові дії можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови.

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