В результаті стихії 8 осіб отримали травми.

Близько Онтаріо в Канаді руйнівний торнадо налетів на житловий район, пошкодивши кілька будинків.

Про це повідомляє CTV.

Як повідомляється, в містечку Баррі в результаті стихії були поранені вісім осіб, четверо з них - серйозно.

За словами пожежників, бригади перевіряли "під кожним ліжком і за кожними дверима", щоб переконатися, що ніхто не опинився в пастці під завалами.

Офіційні особи заявили, що приблизно 20 будинків були пошкоджені, і "близько трьох або чотирьох" доведеться відбудовувати заново.

Як повідомляється, шторм тривав приблизно 10-15 хвилин.

Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики.

"На жаль, місцями це виглядає дуже схоже на зону бойових дій", - сказав представник поліції. "Збиток катастрофічний. Він значний, і він дуже серйозний", - додав він.

Нагадаємо, раніше провінція Шаньдун на сході Китаю постраждала від безлічі торнадо. Це був найбільший спалах торнадо за більш ніж десятиліття. Повідомлялося як мінімум про 10 торнадо, з яких як мінімум 3 були сильними.

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Автор: Катерина Лиманська