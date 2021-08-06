Наразі кричуща ситуація усунена, працівники дитячого закладу звітували про виправлення усіх недоліків.

В одному з дитячих таборів Кирилівки працівники Держпродспоживслужби в Запорізькій області виявили ряд порушень. Так, дітей там хотіли нагодувати булками з мурахами та гнилим салатом.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Мурахи, бруд, несвіжі овочі та ряд інших порушень працівники установи виявили у дитячому закладі Кирилівки (на Федотовій косі). Чим там годували дітей до перевірки - уявити важко.

"В мучному цеху на технологічному обладнанні, столах, стінах, підвіконні були наявні мурахи. В складському приміщенні для сировини під брудною тканиною, навалом охолоджувалися свіжовипечені булки з зазначеного цеху. Для приготування страв комірником закладу були видані огірки з ознаками ураження гниллю", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожВ Карпатах заблукав 15-річний турист із Києва: його шукали понад чотири годиниБезлад на кухні поширився також і на безлад у документації. Працівники табору не впорядковували інформацію про обіг сировини та харчових продуктів.

Завдяки спеціалістам Держпродспоживслужби, працівники дитячого закладу здобу з мурахами та гнилі овочі зняли з видачі та утилізували. Мучний цех закладу зачинили для проведення дезінсекції з подальшим генеральним прибиранням.

Ці заходи проводилися протягом доби, що наступного дня підтвердила лабораторія. На чотирьох відповідальних осіб складено протоколи про адміністративні порушення. На теперішній час всі виявлені недоліки усунені, про що керівництвом письмово повідомлено та підтверджено лабораторно.

Дитячий заклад продовжив свою роботу після усунення недоліків, проте працівники Держпродспоживслужби наголошують, що перевірки на цьому не закінчуються.

Лише в липні спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснили 34 моніторингових візитів з лабораторними дослідженнями до 18 працюючих закладів. Під час перевірок фахівці фіксували, що в закладах відсутній контроль за прибиранням приміщень, несвоєчасно проводиться видалення сміття, на зберіганні були виявлені продукти, термін реалізації яких спливав найближчими днями. Керівники закладів за вимогами Держпродспоживслужби порушення негайно усунули.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що внаслідок отруєння у дитячому таборі в Івано-Франківській області до лікарні потрапили семеро неповнолітніх. Попереднім діагнозом лікарі називали гострий гастроентерит.

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Автор: Поліна Кузенко