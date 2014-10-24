Нардеп розповів про основні засади забезпечення національної безпеки країни

Кандидат у народні депутати Олександр Онищенко прокоментував основні принципи, які повинні стати в основі забезпечення національної безпеки України.

«Держава сильна тоді, коли в ній виконуються закони, коли кожен відповідально підходить не тільки до своїх прав, але й обов'язків», - заявив він.

За словами Онищенка, децентралізація влади допоможе сконцентрувати увагу місцевої влади на економічних та соціальних проблемах регіонів.

Читайте такожВлада докладе всіх зусиль для гарантування безпеки виборців 26 жовтня – Порошенко

«Ініціюю зміни законодавства для можливості збільшення інвестицій у розвиток вітчизняних газодобувних компаній і розвиток альтернативних джерел енергії», - заявив нардеп.

Онищенко підкреслив, що на даний час для України дуже важлива сильна армія.

«Необхідно забезпечити соціальний захист бійців, а також систему адресної фінансової допомоги малозабезпеченим, пенсіонерам, інвалідам, біженцям, сім'ям військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у зоні АТО і особам, які потребують лікування за рахунок залучення коштів благодійних організацій», - зазначив він.

Олександр Онищенко особливо акцентує увагу на співпраці країни з Європейським Союзом і США, підкресливши, що «Україна переконливо відстоює своє європейське майбутнє».