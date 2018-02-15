Турчинов в лютому 2014 року підготував указ про введення воєнного стану, але його не підтримали лідери партій

Турчинов повідомив, що на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року лише він проголосував за рішення про запровадження воєнного стану.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що наприкінці лютого 2014 року підготував указ про введення воєнного стану на всій території України, але цю ініціативу не підтримали лідери політичних сил на засіданні РНБО 28 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Оголошення воєнного стану – це дійсно жорсткі обмеження конституційних прав наших громадян: обмеження права на зібрання і масові заходи, можливість проводити конфіскацію власності. Про введення воєнного стану Україна повинна поінформувати навіть ООН», - сказав він.

Турчинов зазначив, що коли у декількох регіонах почався «сепаратистський шабаш», то введення воєнного стану, «безумовно, дуже б допомогло».

«27 (лютого) ввечері я дав наказ керівнику юридичного управління Адміністрації (президента) підготувати відповідний указ про введення воєнного стану, але що було важливо – введення воєнного стану не дає права на застосування зброї, право на активне застосування зброї дає лише оголошення війни. Введення воєнного в Криму - у нас не було заходів його реалізувати. Але по всій країні, дійсно, це була б серйозна допомога», - заявив він.

За словами Турчинова, він сподівався, що політики підтримають рішення про запровадження воєнного стану.

«28 лютого на засіданні Ради національної безпеки я планував отримати підтримку цього рішення, але указ не може працювати, якщо його не схвалить Верховна Рада, саме тому 28 (лютого), щоб отримати підтримку Верховної Ради, я запросив лідерів політичних сил і фракцій, які тоді складали більшість у парламенті, аби отримати їх політичну підтримку, інакше шансів провести рішення через парламент не було», - зауважив Турчинов.

Він додав, що тодішні політичні лідери також розуміли, що російська агресія може затягнутися на довгий час.

«Й у них мабуть були підстави вважати, що введення воєнного стану призупиняє проведення будь-яких виборів. І це призведе до того, що у мене буде необмежена влада на необмежений час. Тому за це рішення проголосував тільки я один під час голосування на засіданні РНБО», - пояснив Турчинов.

«З іншого боку, можу зрозуміти колег, чому вони не підтримали. Тому що вважали, що проведення чесних виборів і отримання легітимного президента - можливо, дехто з них хотів стати таким президентом – значно посилить позиції України», - додав секретар РНБО.