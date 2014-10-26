У трьох округах в Запорізькій області зафіксували "каруселі"

Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, масове підвезення людей помічено також на дільницях 230585 та 230595 у 78-му окрузі (місто Бердянськ).

Крім того, зафіксовано автобус із 45 молодиками характерної зовнішності у 79-му окрузі (місто Василівка), що стоїть поряд з ОВК.

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В 82-му окрузі (місто Пологи) на одній дільниць спостерігачі зафіксували, що всі виборці після голосування підходять та відмічаються в журналі в невідомої особи, що відмовляється відповідати на запитання спостерігачів та показати документи. Подібна ситуація ще на 8 дільницях цього округу.