У трьох округах в Запорізькій області зафіксували "каруселі"
15:33, 26 жовтня 2014Політика
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Спостерігачі Комітету виборців України зафіксували організацію «виборчої каруселі» у 80-му окрузі (місто Мелітополь), на місці працює міліція.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі КВУ, масове підвезення людей помічено також на дільницях 230585 та 230595 у 78-му окрузі (місто Бердянськ).
Крім того, зафіксовано автобус із 45 молодиками характерної зовнішності у 79-му окрузі (місто Василівка), що стоїть поряд з ОВК.
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В 82-му окрузі (місто Пологи) на одній дільниць спостерігачі зафіксували, що всі виборці після голосування підходять та відмічаються в журналі в невідомої особи, що відмовляється відповідати на запитання спостерігачів та показати документи. Подібна ситуація ще на 8 дільницях цього округу.
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