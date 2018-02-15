У Києві відбувся бізнес-ланч влади Тернопільщини з представниками профільних міністерств і підприємцями (фото)

Головна мета заходу – налагодження якісної комунікації, обмін ідеями та думками з представниками бізнесу.

Сьогодні у Києві в рамках виставки «Благословенне Тернопілля» відбувся бізнес-ланч з представниками різних секторів економіки, профільних міністерств, підприємцями та народними депутатами від Тернопільщини Тарасом Юриком та Олегом Барною за участі голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, голови облради Віктора Овчарука, міського голови Тернополя Сергія Надала.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Благословенне Тернопілля» цьогоріч презентує потенціал Тернопільщини у новому форматі. Головна мета заходу – налагодження якісної комунікації, обмін ідеями та думками з представниками бізнесу.

«Мені приємно констатувати той факт, що Тернопільщина за цих кілька років, завдяки підтримці Президента України Петра Порошенка, Кабінету Міністрів України в особі Володимира Гройсмана, здобули конкретні результати. Усе це завдяки скоординованій роботі органів державної влади та бізнесу Тернопілля, яка демонструє хороші тенденції та створює додаткові можливості. Сподіваюся, що і сьогодні зможемо плідно попрацювати та обговорити важливі зміни як для країни так і для області у контексті реформ, які успішно втілюються», – сказав під час відкриття заходу Барна.