В Кіровоградській області затримали одного з нападників на кандидатів у нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в прес-центрі виборчого штабу партії «Народний фронт» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Вже один з нападників затримано, і він дає свідчення на всю групу", - сказав Геращенко.

Читайте такожУ Харкові на виборчу дільницю прийшов чоловік з автоматом і назвався помічником нардепа

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кіровоградській області, селі Суботці, невідомі закидали камінням машину, в якій знаходилися кандидати в народні депутати Лещенко, Найєм та Заліщук.

Ніхто з пасажирів не постраждав.