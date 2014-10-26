В Кіровоградській області затримали одного з нападників на кандидатів у нардепи
19:39, 26 жовтня 2014Політика
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Працівники правоохоронних органів затримали одного з нападників на групу журналістів - кандидатів у народні депутати Світлану Заліщук, Мустафу Найєма та Сергія Лещенка.
Один з нападників затримано, і він дає свідчення на всю іншу групу / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в прес-центрі виборчого штабу партії «Народний фронт» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Вже один з нападників затримано, і він дає свідчення на всю групу", - сказав Геращенко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кіровоградській області, селі Суботці, невідомі закидали камінням машину, в якій знаходилися кандидати в народні депутати Лещенко, Найєм та Заліщук.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
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