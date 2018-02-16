Рік собаки: журналісти з'ясували, про кого політики дбають краще - домашніх улюбленців чи виборців (відео)
13:39, 16 лютого 2018Політика
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Сюжет розповідає, як живеться собакам Сергія Тарути, Сергія Капліна та Ірини Суслової, та як часто провідував своїх собак Віктор Янукович.
Собаки живуть безтурботним життям, особливо коли їхні господарі - політики / Кадр із відео 1+1
Собаки живуть безтурботним життям, особливо коли їхні господарі - політики. Часом навіть складно зрозуміти, про кого дбають краще: про улюбленців чи власних виборців, зазначають журналісти програми "Секретні матеріали".
Знімальна група завітала до Сергія Тарути, Сергія Капліна та Ірини Суслової. Дізнайтеся із сюжету, як живеться їнім улюбленцям, та як часто провідував своїх собак Віктор Янукович.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно ролик із псом верхи на поні підкорив мережу.
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