Тимошенко запевняє, що не розчарована найнижчими з 2002 року результатами "Батьківщини" на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу після оголошення результатів exit-poll, відповідаючи на запитання щодо того, що нинішні результати “Батьківщини”, згідно з цими даними, є найнижчими від 2002 року.

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“Наша команда завжди з великою повагою ставилася до вибору людей, і сьогодні нічого не змінюється”, - сказала Тимошенко.

Вона також привітала усі політичні партії, які пройшли до парламенту.

Відповідаючи на уточнення, чи не розчарована вона таким результатом, лідер “Батьківщини” зазначила: “Ні". «У нас були, навпаки, великі очікування від того, що проєвропейські сили, які пройшли до парламенту, сформують правильну систему змін”, - додала Тимошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними трьох екзит-полів партія "Батьківщина" проходить до Верховної Ради, набравши, за різними оцінками від 5,6 до 6% голосів виборців.