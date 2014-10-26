Тимошенко запевняє, що не розчарована найнижчими з 2002 року результатами "Батьківщини" на виборах
Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко не розчарована результатом її партії на парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу після оголошення результатів exit-poll, відповідаючи на запитання щодо того, що нинішні результати “Батьківщини”, згідно з цими даними, є найнижчими від 2002 року.
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“Наша команда завжди з великою повагою ставилася до вибору людей, і сьогодні нічого не змінюється”, - сказала Тимошенко.
Вона також привітала усі політичні партії, які пройшли до парламенту.
Відповідаючи на уточнення, чи не розчарована вона таким результатом, лідер “Батьківщини” зазначила: “Ні". «У нас були, навпаки, великі очікування від того, що проєвропейські сили, які пройшли до парламенту, сформують правильну систему змін”, - додала Тимошенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що за даними трьох екзит-полів партія "Батьківщина" проходить до Верховної Ради, набравши, за різними оцінками від 5,6 до 6% голосів виборців.