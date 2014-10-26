Турчинов пропонує перепідписати лютневу угоду замість створення нової більшості в Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у ході роботи виборчого штабу партії «Народний фронт».

«Коаліційну угоду не треба розробляти. Візьміть угоду, яку було підписано в лютому, й перепідпишить. Головна тема об'єднання – формування уряду й формування керівництва парламенту, – сказав Турчинов. - У нас не змінилися пріоритети, у нас пріоритет - європейський вибір. Треба взяти документи, які підписували в лютому цього року, й перепідписати. У нас може бути понад 300 депутатів більшості».

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Причому Турчинов зазначив, що після оголошення результатів виборів «Народний фронт» ініціюватиме створення коаліції. «На розгойдування ситуації часу немає. Новий уряд повинен запрацювати наступного дня після того, як запрацює новий парламент», - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даним трьох exit-poll, до Верховної Ради України проходять 7 політичних сил: Блок Петра Порошенка, парія «Народний фронт», об'єднання «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок», ВО «Свобода», а також партія ВО «Батьківщина».

Раніше УНІАН повідомляв, що у Порошенка обіцяють буквально завтра запропонувати коаліційну угоду.