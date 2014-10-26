Порошенко розраховує, що остаточні результати виборів будуть наступного тижня



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в штабі партії ”Блок петра Порошенка”.

”Я думаю, що після президентських виборів 2014 року вибори парламентські також були зразковими, повністю співпали екзит-поли. І я дуже сподіваюся, що обрахунок голосів буде дуже швидким, ніхто не буде його затягувати. І ми вже наступного тижня будемо мати остаточні результати, незважаючи на те, що закон дає 10 днів на оскарження. І зволікати з формуванням нової Верховної Ради, нової парламентської коаліції, нової більшості і нового уряду ніхто не буде”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко обіцяє спільну відповідальність президента, прем`єра, уряду і коаліції

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами проведених екзит-полів, на позачергових парламентських виборах 26 жовтня «Блок Петра Порошенка» посідає перше місце за кількістю набраних голосів: Національний екзит-пол – 23,1%%; Міжнародний екзит-пол – 22,2%; Всеукраїнський телевізійний екзит-пол – 24,3%.