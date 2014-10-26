Порошенко розраховує, що остаточні результати виборів будуть наступного тижня
Президент України Петро Порошенко розраховує, що остаточні результати позачергових парламентських виборів будуть оприлюднені наступного тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в штабі партії ”Блок петра Порошенка”.
”Я думаю, що після президентських виборів 2014 року вибори парламентські також були зразковими, повністю співпали екзит-поли. І я дуже сподіваюся, що обрахунок голосів буде дуже швидким, ніхто не буде його затягувати. І ми вже наступного тижня будемо мати остаточні результати, незважаючи на те, що закон дає 10 днів на оскарження. І зволікати з формуванням нової Верховної Ради, нової парламентської коаліції, нової більшості і нового уряду ніхто не буде”, - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами проведених екзит-полів, на позачергових парламентських виборах 26 жовтня «Блок Петра Порошенка» посідає перше місце за кількістю набраних голосів: Національний екзит-пол – 23,1%%; Міжнародний екзит-пол – 22,2%; Всеукраїнський телевізійний екзит-пол – 24,3%.