Україна має продовжувати реформи попри небезпечну ситуацію в країні - заступник держсекретаря США

16:09, 21 лютого 2018
Політика
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Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожГлава МЗС Данії назвав найкращу відповідь на російську агресію проти УкраїниПро це напередодні візиту до України заявив заступник Держсекретаря США Джон Саллівен на конференції в Центрі американських досліджень в Римі, наголосивши на спільності позицій США та Італії стосовно кризи в Україні, передає Голос Америки.

"Перед нами постала дуже небезпечна і неврегульована ситуація в Україні", - заявив він.

"Ми віддані підтримці уряду України і Петра Порошенка, ми закликаємо до реформ в Києві, але, зрештою, ми підтримуємо уряд України і підтримуємо їх в цій складній ситуації, яка стоїть перед ними через підтримувані Росією сили на Сході України та Донбасі. Вони наносять значної шкоди, створюючи гуманітарні кризи на сході України і ми об’єднались, щоб їх зупинити", - заявив Саллівен в Італії.

"Стосовно російської анексії Криму, яка призвела до введення санкцій і ми віддані підтримці цих санкцій і втіленню Мінських домовленостей та досягненню політичного рішення, яке визнає суверенітет України та неприпустимість застосування насильства", - наголосив він.

Під час свого візиту до України 21 лютого Джон Саллівен відвідав меморіал Небесної сотні в Києві. «Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України у його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив Саллівен.

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Теги: #Україна#США#реформи