Україна має продовжувати реформи попри небезпечну ситуацію в країні - заступник держсекретаря США

Він зазначив, що на шляху реформ США підтримуватимуть Україну.

В Україні постала дуже небезпечна і неврегульована ситуація, але влада повинна продовжувати втілення реформ.

Читайте такожГлава МЗС Данії назвав найкращу відповідь на російську агресію проти УкраїниПро це напередодні візиту до України заявив заступник Держсекретаря США Джон Саллівен на конференції в Центрі американських досліджень в Римі, наголосивши на спільності позицій США та Італії стосовно кризи в Україні, передає Голос Америки.

"Перед нами постала дуже небезпечна і неврегульована ситуація в Україні", - заявив він.

"Ми віддані підтримці уряду України і Петра Порошенка, ми закликаємо до реформ в Києві, але, зрештою, ми підтримуємо уряд України і підтримуємо їх в цій складній ситуації, яка стоїть перед ними через підтримувані Росією сили на Сході України та Донбасі. Вони наносять значної шкоди, створюючи гуманітарні кризи на сході України і ми об’єднались, щоб їх зупинити", - заявив Саллівен в Італії.

"Стосовно російської анексії Криму, яка призвела до введення санкцій і ми віддані підтримці цих санкцій і втіленню Мінських домовленостей та досягненню політичного рішення, яке визнає суверенітет України та неприпустимість застосування насильства", - наголосив він.

Під час свого візиту до України 21 лютого Джон Саллівен відвідав меморіал Небесної сотні в Києві. «Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України у його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив Саллівен.